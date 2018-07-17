"Ми не будемо миритися": Порошенко відреагував на затримання росіянами суден в Азовському морі
Президент України Петро Порошенко віддав накази українським військовим, спрямовані на припинення масових затримань суден, що прямують через Керченську протоку.
Про це Порошенко розповів в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, передає УП.
Він нагадав, що з 2014 року Росія хотіла захопити Маріуполь, щоб забезпечити сухопутну дорогу на окупований Крим, але тоді українська армії перешкодила цим планам.
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"Зараз стоїть питання, чи ми будемо укріплювати захист з моря. І ми не будемо миритися з незаконним захопленням українських і іноземних кораблів, які рухаються в напрямку українських портів, в тому числі, Маріуполя, для того щоб зупинити гірничо-металургійний комплекс, який працює на Донбасі", - заявив Порошенко.
Він додав, що українські військові вже отримали відповідні накази, щоб припинити незаконні затримання суден росіянами.
"І безумовно на сьогоднішній день мною були надані відповідні накази і міністру оборони, і начальнику генерального штабу, і командувачу військово-морських сил України для того, щоби ми вжили достатні заходи, щоб припинити це порушення закону і зупинити російські провокації при проходженні української Керченської протоки", - повідомив президент.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної прикордонної служби, починаючи з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують як в порти України, так і з портів України.
У Держприкордонслужбі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співпрацю між Україною і РФ в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якусь підозру.