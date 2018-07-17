"Ми не будемо миритися": Порошенко відреагував на затримання росіянами суден в Азовському морі

За словами Петра Порошенка, українські військові вже отримали відповідні накази, щоб припинити незаконні затримання суден росіянами.

Президент України Петро Порошенко віддав накази українським військовим, спрямовані на припинення масових затримань суден, що прямують через Керченську протоку.

Про це Порошенко розповів в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, передає УП.

Він нагадав, що з 2014 року Росія хотіла захопити Маріуполь, щоб забезпечити сухопутну дорогу на окупований Крим, але тоді українська армії перешкодила цим планам.

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"Зараз стоїть питання, чи ми будемо укріплювати захист з моря. І ми не будемо миритися з незаконним захопленням українських і іноземних кораблів, які рухаються в напрямку українських портів, в тому числі, Маріуполя, для того щоб зупинити гірничо-металургійний комплекс, який працює на Донбасі", - заявив Порошенко.

Він додав, що українські військові вже отримали відповідні накази, щоб припинити незаконні затримання суден росіянами.

"І безумовно на сьогоднішній день мною були надані відповідні накази і міністру оборони, і начальнику генерального штабу, і командувачу військово-морських сил України для того, щоби ми вжили достатні заходи, щоб припинити це порушення закону і зупинити російські провокації при проходженні української Керченської протоки", - повідомив президент.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної прикордонної служби, починаючи з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують як в порти України, так і з портів України.

У Держприкордонслужбі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співпрацю між Україною і РФ в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якусь підозру.