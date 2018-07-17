Четверта річниця рейсу смерті МН-17: що змінилося у справі за останній рік (відео)
Загинули 298 людей. Це стало однією з найбільших авіакатастроф за всю історію. Слідство досі триває. Що змінилося у справі за останній рік?
Ключове - стали відомі безпосередні винуватці катастрофи.
У травні слідча група представила додаткові докази щодо причетності РФ до катастрофи лайнера.
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«Бук», яким було збито літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ. Його перевезенням керував генерал РФ Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".
Крім того, стала відома особа ще одного ключового фігуранта справи. Це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов з позивним "Дельфін".
Останнім часом країни Заходу почали дедалі частіше офіційно звинувачувати Росію. Лідери ЄС у червні закликали Кремль визнати свою відповідальність за катастрофу.
Днями міністри G7 закликали Кремль "негайно" почати співпрацю зі слідством.
Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH-17.
Але попри численні докази росіяни свою причетність до катастрофи досі не визнають.
У вересні Нідерланди вирішили, що суд у справі пройде в Гаазі.