Четверта річниця рейсу смерті МН-17: що змінилося у справі за останній рік (відео)

Рівно чотири роки тому росіяни на Донбасі збили з установки "Бук" малазійський Boeing-777.

Загинули 298 людей. Це стало однією з найбільших авіакатастроф за всю історію. Слідство досі триває. Що змінилося у справі за останній рік?

Ключове - стали відомі безпосередні винуватці катастрофи.

У травні слідча група представила додаткові докази щодо причетності РФ до катастрофи лайнера.

Читайте такожG7 закликала Росію "негайно" почати співпрацю щодо розслідування катастрофи МН17

«Бук», яким було збито літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ. Його перевезенням керував генерал РФ Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".

Крім того, стала відома особа ще одного ключового фігуранта справи. Це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов з позивним "Дельфін".

Останнім часом країни Заходу почали дедалі частіше офіційно звинувачувати Росію. Лідери ЄС у червні закликали Кремль визнати свою відповідальність за катастрофу.

Днями міністри G7 закликали Кремль "негайно" почати співпрацю зі слідством.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH-17.

Але попри численні докази росіяни свою причетність до катастрофи досі не визнають.

У вересні Нідерланди вирішили, що суд у справі пройде в Гаазі.