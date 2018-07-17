Четверта річниця рейсу смерті МН-17: що змінилося у справі за останній рік (відео)

09:44, 17 липня 2018
Політика
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Ключове - стали відомі безпосередні винуватці катастрофи.

У травні слідча група представила додаткові докази щодо причетності РФ до катастрофи лайнера.

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«Бук», яким було збито літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ. Його перевезенням керував генерал РФ Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".

Крім того, стала відома особа ще одного ключового фігуранта справи. Це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов з позивним "Дельфін".

Останнім часом країни Заходу почали дедалі частіше офіційно звинувачувати Росію. Лідери ЄС у червні закликали Кремль визнати свою відповідальність за катастрофу.

Днями міністри G7 закликали Кремль "негайно" почати співпрацю зі слідством.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH-17.

Але попри численні докази росіяни свою причетність до катастрофи досі не визнають.

У вересні Нідерланди вирішили, що суд у справі пройде в Гаазі.

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Теги: #Boeing#катастрофа MH17#саміт G7#Боїнг-777 МН 17