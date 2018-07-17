Шабуніна облили зеленкою та закидали "рошенівськими" тортами біля будівлі САП (відео)

Інцидент стався перед початком акції активістів Центру протидії корупції та Автомайдану з вимогою відставки керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на вулиці Ісаакяна у Києві зловмисники облили зеленкою голову правління «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, а також кинули у нього кілька тортів в упаковках торгової марки «Рошен».

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався перед початком акції активістів ЦПК та Автомайдану з вимогою відставки керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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Перед початком акції ЦПК та Автомайдану біля САП вже паралельно проходили дві акції. Учасники однієї з яких тримали плакати з вимогою припинити тиск на Холодницького.

Учасники іншої акції, які тримали прапори Соціалістичної партії, вимагали знищення корупції «в обличчі Порошенка та його поплічників», про що заявляв на мітингу голова партії Ілля Ківа.

При цьому зловмисники, які напали на Шабуніна, вибігли з-за спин учасників акції, якою керував Ківа.

Разом з тим, на обличчя Ківи також потрапила зеленка, оскільки він на момент нападу перебував біля Шабуніна.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький повідомляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

16 липня Луценко заявив, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів наступного тижня розглядатиме справу щодо Холодницького.