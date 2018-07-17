Чотири роки після збиття Боїнга над Донбасом: від Росії досі не домоглися відповідальності (відео)

Нідерланди і Австралія офіційно звинуватили Росію в причетності до катастрофи малайзійського Боїнга під Донецьком в 2014 році.

Рівно чотири роки тому – 17 липня 2014 року – надвечір у стрічках новин з’явилися перші повідомлення про трагедію, яка сталася того дня у небі над Донбасом. Тоді ще не було відомо точного числа жертв, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака рейсу MH17.

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Відомо було лише, звідки і куди прямував пасажирський літак Боїнг-777 Малайзійських авіаліній – із Амстердама в Куала-Лумпур – і те, що він був збитий ракетою, про що відразу хвалилися російські окупанти, які заявили, що збили український військовий літак, передає радіо Свобода. Згодом стало відомо, що загинули в тій катастрофі 298 осіб, а з них понад 200 були громадянами Нідерландів.

Ось яким було одне з перших повідомлень, яке на своїй сторінці у соцмережі написав чотири роки тому 17 липня голова групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук: «О 16:20 зник зв’язок наземних служб у Києві та Ростові з авіалайнером компанії Malaysia Airlines, який здійснював рейс Амстердам-Куала-Лумпур». «Українські силовики зі складу сил АТО не мають у зоні проведення операції засобів ППО. Разом із тим, засоби ППО постійно застосовують у цьому регіоні проросійські терористи і підрозділи Збройних сил Росії», – написав Тимчук, посилаючись на дані групи «Інформаційний спротив».

Державне підприємство «Украерорух» тоді також підтвердило катастрофу малайзійського авіалайнера поблизу українсько-російського кордону.

Того ж дня коротко перед 17-ю годиною за Києвом бойовики угруповання «ДНР» на своїх акаунтах у соцмережах вихвалялися, що збили «ще один український літак» і навіть оприлюднили відео цього, як вони цинічно назвали, «птахопаду».

Нині, через чотири роки після тієї трагедії, відомо вже майже про «кожен крок» пересування літака і про відповідальних за його збиття, однак, до кінця правда все ще не з’ясована.

Напередодні з закликом до Росії «допомогти з’ясувати правду» у справі про катастрофу MH17 звернулися учасники G7. Кремль повинен відзвітувати за «свою роль» в катастрофі малайзійського Боїнга над Донбасом, вважають міністри закордонних справ країн G7. «Висновки групи про роль Росії в збитті MH17 є переконливими, значними і глибоко тривожними», – йдеться у заяві МЗС Канади, яка зараз головує у G7.

Раніше з таким же закликом до офіційної Москви виступили лідери Євросоюзу. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте тоді ж заявив, що хотів би, щоб загибель рейсу МН17 стала однією з тем зустрічі президентів США і Росії в Гельсінкі 16 липня. Однак, ці побажання не виправдались – про цю тему не згадали президенти США і Росії на спільній прес-конференції в Гельсінкі по закінченні зустрічі, і запитань від журналістів напередодні річниці трагедії також на надходило.

Навесні міжнародна спільна слідча група (JIT), до якої входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що Боїнг 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії. JIT опублікувала ролик, в якому пояснила, як саме слідчі визначили цю приналежність.

Конкретних винних осіб у доповіді не назвали. Після її публікації – 25 травня – Нідерланди і Австралія офіційно звинуватили Росію в причетності до катастрофи малайзійського Боїнга під Донецьком в 2014 році. Ці країни, які беруть участь в роботі слідчої групи, закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу.

Через два дні після публікації розслідування Спільної слідчої групи у Нідерландах, міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider на прес-конференції в Гаазі також представили додаткові факти, які, за їхніми словами, як ніколи свідчать про причетність Росії до збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 над територією Східної України у 2014 році.

Однак усі ці факти Росія відкидає. Як і заклики визнати відповідальність за катастрофу МН17. У Москві стверджують, що Спільна слідча група і міжнародні розслідувачі ігнорують інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в перебігу слідства ці звинувачення не знайшли підтвердження. А Росія досі не відповіла Спільній слідчій групі, чи був «Бук» 53-ї бригади використаний на сході України і чи його застосовували для збиття літака.

Суд у справі катастрофи MH17 відбуватиметься в Нідерландах, проте вирок Міжнародного суду може бути виконаний в Україні, якщо засуджених не видадуть голландській стороні.