Трамп не здав Путіну жодної позиції щодо України - Порошенко

Президент США Дональд Трамп дотримувався української позиції під час переговорів з Володимиром Путіним, вважає президент України Петро Порошенко.

Президент України Петро Порошенко заявив, що американський президент дотримується позиції про незаконність анексії Криму російською стороною.

Так він в ефірі телеканалу ICTV прокоментував зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна, передає DW.

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"Дуже добре, що президент Трамп не здав жодної позиції щодо України... Наприклад, чий Крим", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Трамп жодного разу не згадав про Україну на підсумковій прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Разом із тим, Путін двічі згадав про Україну. Вперше він розповів, що президенти говорили про ситуацію на Донбасі, і російський лідер закликав американського колегу “налаштовувати” офіційний Київ на виконання Мінських угод. Вдруге він заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну в разі вирішення спору в Стокгольмському арбітражному суді.