Російський омбудсмен розповіла про відеоконференцію із Сенцовим і показала його фото

Напередодні український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що Олег Сенцов практично не орієнтується в датах.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова протягом майже 30 хвилин спілкувалася в режимі відеоконференції з українським режисером, політв'язнем Олегом Сенцовим.

Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фотографію з Олегом Сенцовим, якість якої, однак, залишає бажати кращого.

«Олег розповів, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою, багато читає, зазначив, що в колонії хороша бібліотека», – написала Москалькова.

«Нещодавно у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Сенцов знаходиться мало не в критичному стані, але він сам сьогодні сказав, що в цьому питанні часто перебільшують», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

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13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

У той же день у соціальних мережах з'явилися повідомлення про нібито смерть Сенцова. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денисова у коментарі УНІАН заявила, що російська сторона спростовує ці повідомлення. Пізніше вона заявила, що отримала від російської сторони документальне підтвердження, що Сенцов живий.

19 липня Денисова заявила, що Сенцов практично не орієнтується в датах. У зв'язку з цим вона звернулася до Верховного комісару ООН з прав людини Зейду Раад аль Хусейну, генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду і комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятовичу з приводу організації візиту їх представників в колонію, де утримується Сенцов, для перевірки даної інформації.