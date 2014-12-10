Якби я взяв якісь кошти у Звягільського, то як би він міг вступити в Опозиційний блок - Березенко

Так чиновник відповів на запитання інтернет-видання «Главком» щодо звинувачень у «злитті» Блоком Порошенком округів екс-регіоналам, зокрема – Юхиму Звягільському.

«Коли журналіст пише про іншу людину з чужих слів, він має взяти коментар у того, про кого йдеться, і нехай вже читач визначає, де правда, а де ні. Всі аналогічні статті та розповіді проти мене я вважаю атакою певних груп проти президента. Бо чим більше ти б’єш ДУС, тим краще вдається сіяти серед людей думку, що президент щось не те робить, що у нього погана команда і так далі, - сказав Сергій Березенко. - Тому і намагаються прив’язати, в тому числі, і до мене якомога більше одіозних людей. От прив’язуючи Олеся Довгого до Березенка, ми прив’язуємо його до ДУС. ДУС - це президент, і так далі…»

Читайте такожКабмін дозволив здавати держдачі в Конча-Заспі будь-якому претендентуПри цьому Березенко зазначив, що окрім Блоку Петра Порошенка інші політичні сили теж мали можливість виставити своїх сильних кандидатів.

«Запитайте, чому вони цього не зробили, коли бачили що на окрузі нікого немає, явно б виграли. Не забувайте, що Блок Порошенка взяв рекордну кількість мажоритарщиків», - резюмував Березенко.