США планують виділити $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні у 2019 році, у тому числі на летальні озброєння

Проект закону має бути проголосований Сенатом і Палатою представників Конгресу та переданий на підпис президентові.

Конгрес Сполучених Штатів Америки планує виділити 250 млн доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США в Facebook.

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«Сенат і Палата представників Конгресу США узгодили проект закону про «Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони». Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена обсягом 250 млн дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. має бути спрямовано на летальні види озброєнь», - йдеться у повідомленні.

Проект закону має бути проголосований Сенатом і Палатою представників Конгресу та переданий на підпис президентові.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі сподіваються на летальну зброю від ЄС за прикладом США.