США планують виділити $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні у 2019 році, у тому числі на летальні озброєння

21:27, 24 липня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в США в Facebook.

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«Сенат і Палата представників Конгресу США узгодили проект закону про «Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони». Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена обсягом 250 млн дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. має бути спрямовано на летальні види озброєнь», - йдеться у повідомленні.

Проект закону має бути проголосований Сенатом і Палатою представників Конгресу та переданий на підпис президентові.

Як повідомляв УНІАН,  у Генштабі сподіваються на летальну зброю від ЄС за прикладом США.

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Теги: #допомога США Україні