Макрон на прохання Путіна зустрівся з Лавровим і главою генштабу РФ: говорили про Україну

У Парижі, як і раніше в Берліні, учасники обговорили повернення біженців у Сирію і конфлікт на сході України.

Після несподіваної зустрічі в Берліні між канцлером ФРН Ангелою Меркель (Angela Merkel) і главою МЗС Німеччини Хайко Масом (Heiko Maas) з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і начальником генштабу російської армії Валерієм Герасимовим, Лаврова і Герасимова у вівторок, 24 липня, прийняв і президент Франції Емманюель Макрон.

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Як передає DW.com, за інформацією канцелярії Макрона, про переговори попросив президент РФ Володимир Путін. У незапланованій зустрічі в Єлисейському палаці брав участь також міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

У повідомленні канцелярії також йдеться, що у Парижі, як і раніше в Берліні, учасники обговорили повернення біженців до Сирії і конфлікт на сході України.

Франція та ФРН разом з Росією та Україною є учасниками нормандського формату переговорів з мирного врегулювання на Донбасі.