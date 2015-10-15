Фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів навчання типу PASSEX з кораблями флотів чотирьох країн

Фрегат Військово-Морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» вчора, 14 жовтня, у західній частині Чорного моря провів спільні навчання типу PASSEX з кораблями флотів Болгарії, Румунії, США і Туреччини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

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Мета заходів полягала у відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань відповідно до стандартів НАТО, в підвищенні рівня взаємосумісності.

Український корабель разом з фрегатом «Верні» (ВМС Болгарії), фрегатом «Регіна Марія», корветом «Макеларіу» (ВМС Румунії), есмінцем КРЗ «Портер» (ВМС США) та фрегатом «Тургутрейс» (ВМС Туреччини) здійснив плавання в ордерах, провів навчання з протиповітряної оборони по відбиттю атак повітряного противника з різних напрямків, навчання з проведення ембаргової та доглядові операції, а також протичовнове навчання з залученням імітатора підводного човна.

На думку командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Сергія Гайдука, участь українського корабля у спільних навчаннях типу PASSEX, так само як і недавній візит американського есмінця «Портер» до порту Одеси, є свідченням системної співпраці вітчизняного флоту з ВМС країн НАТО. Він додав, що з початку року це вже треті навчання у Чорному морі типу PASSEX за участі українського корабля.

Гайдук вважає, що важливість проведення подібних заходів в умовах, коли військово-політична угода щодо BLAСKSEAFOR через російську агресію в Україні практично не працює, важко переоцінити.

«В питанні підтримання стабільності у регіоні Чорного моря не повинно бути вакууму, який, на жаль, виник навесні 2014 року у зв’язку з анексією Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя», - зазначив Гайдук.

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«Тому, на мій погляд, в ситуації, що склалася, важко переоцінити значення проведення українсько-американських навчань (з запрошенням інших флотів) серії «Сі Бриз», які, як відомо, відбулися у Чорному морі влітку 2014 року і на початку осені 2015 року», - додав він. На думку командувача українських ВМС, навчання типу PASSEX також відіграють відчутну роль в питанні зміцнення регіональної безпеки.

«PASSEX сприяє як досягненню взаємосумісності, подальшому опануванню флотом країни-партнера, якою є Україна, стандартів НАТО, так і в цілому поглибленню співпраці і посиленню чорноморської безпеки», - зазначив віце-адмірал. Командувач ВМС ЗС України також висловив сподівання, що у подальшому подібна співпраця буде розвиватися.