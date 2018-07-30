Фейгін: в Україні адвокатура вже майже повністю контролюється Москвою

За словами Марка Фейгіна, 90% російських адвокатів, які працюють у політичних справах українців – це "стукачі".

Громадський захисник українського політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що справа журналіста - остання в його адвокатській кар'єрі.

Про це Марк Фейгін повідомив в коментарі телеканалу "Прямий", відповідаючи на запитання, чому він продовжує займатись справою Сущенка попри позбавлення статусу адвоката.

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"Перша причина, чому я залишаюсь – я вів основну справу і знаю всі її нюанси. Адвокат, який паралельно зі мною працює, він просто не знає всього. Юридичні деталі мають значення для апеляційного розгляду. Друга причина – це довіра. Тому що загалом 90% адвокатів, які працюють у політичних справах українців – це "стукачі". Ми не повинні мати жодних ілюзій. Тобто це або люди підготовлені напряму або ті, кого скрутили і змусили робити і казати те, що потрібно. Третя причина – це моя остання справа. Я більше не буду цим займатись попри те, що я оскаржую позбавлення мене статусу [адвоката]. Моя адвокатська кар’єра завершена", - наголосив Фейгін.

Він додав, що хоче завершити кар'єру відправленням Сущенка додому.

"Повернути її (ліцензію - ред.) мені може лише ЄСПЛ, а ви знаєте, що терміни розгляду там займають роки. Тому в цей період кримінальними справами я вже не зможу займатись. Відкрию таємницю, в Україні адвокатура також вже майже повністю контролюється Москвою. Керівні органи вже діють у рамках взаємодії з московською адвокатурою. Тому мене не пустять ні там, ні там", - зазначив захисник.

Фейгін також підтвердив, що український консул Генадій Брескаленко потрапив до Романа Сущенка, проте детальнішої інформації про відвідини поки в нього нема.

"Він збирався віддати йому передачу, в Романа лишалось у липні 2,5кг. Плюс він хотів його ознайомити з певною інформацією щодо обміну та переговорів", - додав Фейгін.