Порошенко виступить на економічному форумі у Варшаві
16:44, 11 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко під час запланованого на наступний тиждень візиту до Польщі виступить на польсько-українському економічному форумі.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Польсько-Українській торговій палаті (PUiG), котра є одним із співорганізаторів форуму.
У роботі форуму, який відбудеться 17 грудня, візьмуть участь також глава Польської держави Броніслав Коморовський та віце-прем`єр та міністр економіки Польщі Януш Пєхочінський.
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