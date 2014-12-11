Порошенко виступить на економічному форумі у Варшаві

Про це УНІАН повідомили в Польсько-Українській торговій палаті (PUiG), котра є одним із співорганізаторів форуму.

У роботі форуму, який відбудеться 17 грудня, візьмуть участь також глава Польської держави Броніслав Коморовський та віце-прем`єр та міністр економіки Польщі Януш Пєхочінський.

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