Російський політолог розповіла про наближення РФ до "апокаліптичного сценарію"

"Кампанія з обкрадання населення" стала ударом насамперед по путінському електорату, вважає російський публіцист Лілія Шевцова.

Новий курс політики президента РФ Володимира Путіна завдає удару по найслабшій частині російського суспільства - бюджетникам і пенсіонерам. Тому люди, яким набридло дивитися, як правляча верхівка дерибанить країну, почали виходити на вулиці. І якщо в Кремлі не придумають новий привід, який змусить втомлених людей знову об'єднатися перед загрозою, то на Росію чекає апокаліптичний сценарій.

Таку думку висловила російський публіцист і політолог Лілія Шевцова, передає «Апостроф».

«Коли не вистачає дихання... Це той стан, в якому опинилася Росія. Почався відлік нового президентства Володимира Путіна. Причому, він був обраний з оглушливим успіхом і фанфарами. Навіть непокірну Москву вдалося затягнути до виборчих дільниць і змусити проголосувати за Путіна. Отримані Путіним 63.6% голосів мали дати президенту легітимацію на впевнене правління і будь-які рішення», – зазначила Шевцова, зазначивши, що раптом за кілька місяців путінський рейтинг полетів вниз, впавши на 15% за кілька тижнів і враження нищівної перемоги влади почало випаровуватися, «поступаючись місцем розгубленості і нервозності».

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За її оцінкою, політика Кремля після переобрання Путіна була заснована на впевненості в безмежній підтримці президента і саме ця впевненість дозволила владі зважитися залізти громадянам в кишеню. «Я маю на увазі відразу кілька рішень Кремля, які були приурочені до початку чемпіонату світу з футболу. Міркування Кремля були прості: народ захоплений видовищем і все минеться. А коли населення очухається, буде пізно. Кремль оголосив про пенсійну реформу, тобто підвищення пенсійного віку, що означає в нинішній демографічній ситуації Росії скорочення кількості пенсіонерів. Було проведено рішення про підвищення ПДВ на 20%, що моментально викличе стрибок цін. Додамо до цього підвищення цін на бензин, яке завжди тягне за собою вибухову інфляцію», – пояснює політолог.

Вона наголошує, що Кремлю потрібно багато грошей: і на дві війни (на Донбасі і в Сирії), і на Крим, і на улюблені путінські проекти типу футбольного чемпіонату і безперервного будівництва трубопроводів. На її думку, Кремль вирішив наповнити бюджет за рахунок громадян, заодно підтримавши держкорпорації і друзів президента.

«Кампанія з обкрадання населення стала ударом насамперед по путінському електорату, тобто найбільш безсловесній і найслабшій частині суспільства, ким є пенсіонери і бюджетники. Влада обклала їх з усіх сторін – від постійного підвищення тарифів на послуги ЖКГ до податків на домашніх тварин», – додала Шевцова.

При цьому, вона зазначає, що поки «до соціального цунамі в Росії ще далеко», чому є чимало причин. «Назву лише основні. Пам'ять розпаду держави в 1991 році все ще залишається фактором, який стримує емоції. Росіяни не хочуть знову проходити через державний розвал. Не менше значення має і відсутність чіткої альтернативи Путіну і його політиці, яка б викликала довіру широких верств. Крім того, ситуація дезорієнтації і деморалізації у світі, коли ліберальна демократія опинилася в кризі, не стимулює прориву в напрямку демократії і лібералізму», – пояснила політолог.

Однак наразі, за її оцінкою, Кремль втрачає найефективніший інструмент виживання – «готовність населення ворогувати з Заходом, навколишнім світом і жити в обложеній фортеці».

«А якщо це так, то у Кремля в кишені не залишилося козирних карт. Немає ідеї, яка б легітимізувала нескінченне правління однієї людини і її кампанії. Або ж Кремлю доведеться шукати новий привід, який би змусив втомлених людей знову об'єднатися перед загрозою. У такому випадку мова може йти про апокаліптичний сценарій. Росія завершує своє нинішнє літо в стані зростаючого невдоволення. Людям набридло дивитися, як правляча верхівка дерибанить країну. Однак безнадійність все ще переважає в масовій свідомості. Але ж рано чи пізно прийде момент, коли безнадія обернеться невідворотністю реваншу. І тоді мало не буде. Коли вичерпається терпіння людей – не ясно. Що станеться в цей момент – незрозуміло. Але країна глухо і загрозливо гуркоче...», – резюмувала Шевцова.