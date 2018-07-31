Україна готує санкції проти Росії через спорудження Керченського мосту

МінТОТ ініціює застосування санкцій до осіб, що були залучені до процесу незаконного будівництва Керченського мосту.

Кабінет міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України мають розглянути проект розпорядження про запровадження санкцій проти 19 юридичних та 22 фізичних осіб Російської Федерації, які мають відношення до незаконного спорудження Керченського мосту з території Росії до окупованого нею Криму.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

У МінТОТ зазначили, що генеральним підрядником з проектування і будівництва транспортного переходу через Керченську протоку визначено ТОВ «Стройгазмонтаж», а 24 березня 2016 року також оприлюднено перелік компаній, що були визначені субпідрядниками будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

"У зв’язку з цим МінТОТ ініціювало питання застосування санкцій до 19 юридичних осіб (приватних компаній та компаній в федеральній власності РФ, федеральних установ РФ) та 22 фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до процесу незаконного будівництва Керченського мосту, з урахуванням наявної інформації та підготувало відповідний пакет документів", - йдеться у повідомленні.

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"Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб (приватних компаній та компаній в федеральній власності РФ, федеральних установ РФ) та фізичних осіб, що брали участь у незаконному будівництві Керченського мосту, унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки", - пояснили в МінТОТ.

Також у відомстві зауважили, що більшість з переліку фізичних та юридичних осіб так чи інакше залучені до здійснення Російською Федерацією великих інфраструктурних проектів, спрямованих на незаконне включення інфраструктури Криму до складу Росії, в тому числі на забезпечення транспортної доступності півострова з території РФ.

"Прийняття проекту розпорядження про застосування санкцій до причетних до будівництва Керченського мосту відповідає позиції України в питанні захисту права користування виключною морською економічною зоною, запроваджує санкції стосовно юридичних та фізичних осіб, що були визначені підрядниками та взяли участь в незаконному будівництві транспортного переходу через Керченську протоку", - сказано у повідомленні.

"На сьогодні проект розпорядження щодо застосування санкцій до причетних до будівництва Керченського мосту вже погоджено з центральними органами виконавчої влади та спеціальними правоохоронними органами і направлено до Кабінету міністрів України. В подальшому відповідне розпорядження буде винесене на розгляд уряду та на засідання Ради національної безпеки та оборони України", - заявили у міністерстві.

Також пояснюється, що проекти розпоряджень уряду «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» розроблено МінТОТ відповідно до частини першої статті 5 закону «Про санкції» та постанови Кабміну від 30 листопада 2016 року № 888 «Деякі питання підготовки пропозицій Кабінету міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій».

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму. Під санкції, які набувають чинності 31 липня 2018 року, потрапили «АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (груп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» та «АО «ВАД».

В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки - банківського, фінансового та енергетичного. Ці санкції чинні до 31 січня 2019 року. Крім того, санкції, що запроваджені через незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2019 року.

Довідка УНІАН. 15 травня президент РФ Володимир Путін відкрив Керченський міст. Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку Путін заявив відразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019 року. Наявність моста негативно вплинула на роботу українських портів у Маріуполі і Бердянську, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.