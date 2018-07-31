Правильний геотег: провідне кремлівське ЗМІ розмістило фото з українським Севастополем (фото)

На скріншоті, зробленому на сторінці ТАСС в Instagram, видно сидячого за бортом корабля «Комета 120М» Медведєва, а зверху вказана правильна локація – «Sevastopol, Ukraine».

Кремлівське інформаційне агентство ТАСС поставило коректний геотег, описуючи візит прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва в окупований Севастополь.

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На це звернув увагу московський фотограф Василь Максимов, розмістивши на своїй сторінці в Facebook відповідний скріншот.

На скріншоті, зробленому на сторінці ТАСС в Instagram, видно сидячого за бортом корабля «Комета 120М» Медведєва, а зверху вказана правильна локація – «Sevastopol, Ukraine».

«Той випадок, коли хтось у ТАССі просто поставили правильний геотег, а в підсумку довелося його видаляти разом з купою коментів. Але саме на цей випадок і придумали таку штуку як скріншот», – зазначив Максимов.