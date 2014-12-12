Турчинов може стати секретарем РНБО - ЗМІ

Про це LB.ua стало відомо від джерел у керівництві НФ.

Призначення Турчинова у РНБО може відбутися після прийняття поправок до закону про РНБО, які суттєво збільшать повноваження цього органу та його секретаря. Такий законопроект було зареєстровано у Верховній Раді 10 грудня за номером 1343.

Він пропонує прописати, що до компетенції РНБО тепер входить не тільки подання пропозицій президенту, а й прийняття власних рішень, у тому числі щодо невідкладних заходів у кризових ситуаціях, які загрожують національній безпеці країни. При цьому рішення РНБО, які введе в дію президент, будуть обов'язковими до виконання органами влади.

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РНБО також отримає право не тільки контролювати діяльність силових органів, але і координувати її.

Секретар Радбезу в разі прийняття поправок подаватиме президенту штатний розклад апарату. Він також буде координувати і контролювати рішення РНБО, організовувати у разі необхідності ставку верховного головнокомандувача. Секретар РНБО також зможе брати участь у призначенні військового керівництва країни і складанні військового бюджету, зможе вибирати собі заступників.