Після втрат у боях за аеропорт бойовики відійшли в північні райони Донецька - ІС

Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

Група має до 20 одиниць бронетехніки і до 30 одиниць ствольних артилерійських систем, зазначається також наявність значної кількості мінометів.

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Після понесених втрат у боях за Донецький аеропорт група проходить доукомплектування, в основному за рахунок російських найманців і військовослужбовців-контрактників ЗС РФ.