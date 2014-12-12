Після втрат у боях за аеропорт бойовики відійшли в північні райони Донецька - ІС
08:20, 12 грудня 2014Політика
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У північних районах Донецька зафіксована тактична група російсько-терористичних військ, яка раніше брала участь в боях в районі Донецького аеропорту та Авдіївки.
REUTERS
Про це повідомляє "Інформаційний спротив".
Група має до 20 одиниць бронетехніки і до 30 одиниць ствольних артилерійських систем, зазначається також наявність значної кількості мінометів.
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Після понесених втрат у боях за Донецький аеропорт група проходить доукомплектування, в основному за рахунок російських найманців і військовослужбовців-контрактників ЗС РФ.
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