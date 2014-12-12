Турчинов заявив про готовність зайняти пост секретаря РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав журналістам у кулуарах парламенту.

Так, відповідаючи на запитання, чи готовий він стати секретарем РНБО, він заявив: "ми готові працювати на країну. Це позиція "НФ", і моя зокрема", - наголосив він.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи надходили йому відповідні пропозиції, Турчинов сказав, що йому "надходило багато пропозицій".

Раніше повідомлялось, що Турчинов може стати секретарем РНБО.