У Раді закликали продовжити дію особливого статусу ОРДЛО

За словами Ірини Геращенко, у Кремлі сподіваються, що ВР перед виборами в Україні не зможе продовжити особливий порядок в ОРДЛО.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликає український парламент продовжити дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», який був ухвалений в 2014 році.

Як повідомила перший заступник голови парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі на своїй сторінці у Facebook, до керівництва Верховної Ради звернувся спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мартін Сайдік з проханням продовжити особливий порядок здійснення самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

«В своєму зверненні цей шанований дипломат справедливо зазначає, що Верховна Рада України продемонструвала ґрунтовну законотворчу роботу, яка була проведена в рамках Мінських угод від вересня 2014 року та лютого 2015 року. За останні роки було прийнято низку важливих законів, які сприяли закладенню фундаменту поточного процесу політичного врегулювання конфлікту на сході України», - зазначила Геращенко.

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У зв'язку з цим вона відзначила, що «з цим неможливо не погодитися, Україна, дійсно, виконала весь політичний блок Мінських угод, й це не визнає тільки РФ».

«Проте в своєму листі Мартін Сайдік звертає увагу на те, що дія закону України, що передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, пролонгованого на рік в жовтні 2017, закінчується», - додала Геращенко.

При цьому перший заступник глави парламенту нагадала, що закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», яким було продовжено на рік чинність закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», який був прийнятий в 2014 році, ухвалювався в «драматичних» умовах. Вона наголосила, що цей закон 2був конче потрібен українським дипломатам для посилення переговорної позиції щодо продовження санкцій проти РФ».

«Тоді депутати «Самопомочі» і деякі позафракційні пошматували мікрофони в президії (до речі, збитки - а це кілька тисяч гривень за кожен мікрофон - ці депутати досі не покрили), швиряли (димовими) шашками в присутності дітей, що прийшли на екскурсію в ВР, кричали про зраду і «захарченків у ВР». Пройшов рік. Як я тоді й апелювала до колег з парламенту, звичайно, ніяких «захарченків» у ВР бути не може (але там повно корисних «патріотів», які підіграють Кремлю), пролонгація закону значно посилила переговорні позиції наших дипломатів і влади і допомогла продовженню санкцій проти РФ в січні і липні 2018 року», - зазначила Геращенко.

Натомість, вона наголосила, що РФ і на крок не просунулася у виконанні Мінських угод.

«Який сценарій Кремля зараз? Перше: на окупованих територіях, за кремлівським сценарієм, як в листопаді 2014-го, готуються до «виборів». Кремль очікує (небезпідставно), що ВР в пилу передвиборчих баталій вже не зможе пролонгувати закон, тому Україну звинуватять в зриві політичного блоку, і друзі Кремля в ЄС, які мріють про скасування санкцій, отримають залізобетонний аргумент. А бойовики ще й проведуть «вибори», в яких Кремль також звинуватить Київ: мовляв, не може ж регіон бути без «влади», а Україна не пролонгувала закон, і тим самим спровокувала вибори на окупованому Донбасі», - додала Геращенко.

У цьому зв'язку вона наголосила, що «восени парламент чекає важка дискусія щодо пролонгації закону».

«Наші справжні друзі з США, ЄС, з Вашингтона, Парижа, Берліна, Відня вже зараз закликають українських парламентаріїв проявити мудрість, державницьку позицію і дати їм важливий козир для продовження санкцій. Я також буду апелювати до колег - депутатів проявити мудрість і допомогти нашим дипломатам, посилити їх переговорні позиції, не дати жодного шансу друзям Кремля мати аргументи для зняття санкцій. Тим більше, всім очевидно, що пролонгація цього закону - чиста формальність, він не вступить в дію, бо РФ не збирається йти з Донбасу. Але ми повинні посилити аргументи наших дипломатів», - зазначила Геращенко.

«На першій у вересні Погоджувальній раді звернуся до лідерів фракцій з проханням провести дискусію щодо питання пролонгації закону. Готова як учасник мінських переговорів прийти на зустріч з фракціями, якщо є потреба і бажання, й відповісти на запитання. Також запропоную колегам перше засідання нашої неформальної мінської платформи присвятити саме цій проблематиці. Голосування буде непростим і цікавим і точно покаже, хто докладає зусиль для того, аби ЄС продовжив санкції, а хто зацікавлений в знятті санкцій з РФ», - заявила Геращенко.

«В листі Мартін Сайдік також справедливо зазначає, що пролонгація закону могла б сприяти залученню сил ООН для вирішення конфлікту. Й також дала б потрібний сигнал міжнародній спільноті для подальшої підтримки цих зусиль», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2017 року набув чинності закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений ВР 6 жовтня і підписаний президентом 7 жовтня. Цим законом на рік продовжено чинність закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», який був ухвалений в 2014 році.

Згідно із законом, тимчасово, на строк, що закінчується через один рік з дня набрання чинності законом «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради (далі – ОРДЛО).

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Законом встановлено, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 «Прикінцеві положення» закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», зокрема, у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

У статті 10 визначені умови проведення позачергових вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в ОРДЛО.

В раніше ухваленому законі була визначена дата виборів – 7 грудня 2014 року.

У законі «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» ця норма не скасована, але дата вже минула.

У статті визначено, що вибори мають бути проведені із забезпеченням участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів.