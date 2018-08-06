ЗМІ дізналися подробиці вечері Порошенка з родиною у київському ресторані (фото)

Які страви замовляв Порошенко в київському ресторані і що він пив, очевидець не розгледів.

Журналісти зв'язалися з Ярославом Макітрою, якому вчора пощастило повечеряти практично в компанії президентської сім'ї. Саме він зробив фотографії Порошенка в київському ресторані Manu.

Макітра зазначає, що охорона гаранта ніяк не відреагувала на те, що він фотографував, передає "Страна".

Та й після публікації знімків у нього проблем не було: "Охорона до мене не підходила і по цю хвилину реакція відсутня".

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На питання, коли ж саме президент відвідав ресторан, уточнює співрозмовник, що це було вчора, 5 серпня близько 21:00. Це водночас підтвердила журналістам та адміністрація закладу.

"На той момент у Manu не було порожньо, крім мене з друзями – ще близько десяти гостей. У ресторані кілька залів і двері тієї, де вечеряв президент, були відчинені. Ви ж розумієте, що якщо людина не хоче, щоб її бачили, а тим більше перша особа країни, – вона трапезує по-іншому. Вона воліє бути непоміченою", - продовжує політтехнолог.

Які страви замовляв президент і що він пив, очевидець не розгледів. Каже, був зайнятий своїми справами і розмовами з друзями.

Раніше в мережі з'явилися фото, як президент України Петро Порошенко вечеряє з родиною в київському ресторані Manu.