Бойовики заарештували міністрів «ДНР» за контакти з полком «Азов»

14:57, 14 грудня 2014
Політика
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Серед заарештованих виявилися самопроголошені "віце-прем'єр" Олександр Калюський, "міністр" палива та енергетики Олексій Грановський і "міністр культури Юрій Лекстутис.

REUTERS

Про це повідомляє сайт 0629.

Що стосується Лекстутиса, то він був затриманий за підробку документів, торгівлю зброєю і за тісне спілкування зі своїми знайомими з полку "Азов".

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У чому підозрюються Калюський і Грановський не уточнюється. Чистка рядів уряду ДНР триває.

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