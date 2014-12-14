Бойовики заарештували міністрів «ДНР» за контакти з полком «Азов»

Про це повідомляє сайт 0629.

Що стосується Лекстутиса, то він був затриманий за підробку документів, торгівлю зброєю і за тісне спілкування зі своїми знайомими з полку "Азов".

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У чому підозрюються Калюський і Грановський не уточнюється. Чистка рядів уряду ДНР триває.