Бойовики заарештували міністрів «ДНР» за контакти з полком «Азов»
14:57, 14 грудня 2014Політика
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Серед заарештованих виявилися самопроголошені "віце-прем'єр" Олександр Калюський, "міністр" палива та енергетики Олексій Грановський і "міністр культури Юрій Лекстутис.
REUTERS
Про це повідомляє сайт 0629.
Що стосується Лекстутиса, то він був затриманий за підробку документів, торгівлю зброєю і за тісне спілкування зі своїми знайомими з полку "Азов".
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У чому підозрюються Калюський і Грановський не уточнюється. Чистка рядів уряду ДНР триває.
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