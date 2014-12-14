Порошенко вимагає, щоби всіх заручників повернули додому до Різдва
15:51, 14 грудня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко вважає за необхідне активізувати роботу по звільненню заручників, що перебувають у полоні бойовиків і на території Росії.
Порошенко вимагає активізації зусиль СБУ / УНІАН
Про це Порошенко заявив сьогодні на зустрічі з керівниками силових відомств, повідомляє "Сегодня".
"Вимагаю чіткої, скоординованої роботи між Службою безпеки і Міністерством закордонних справ щодо прискорення повернення наших додому. Завдання ставиться таке, що до Різдва усі, хто є у списках, а їх сьогодні понад 600, повинні повернутися додому", - підкреслив Порошенко.
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Він також зазначив, що СБУ повинна докласти більше зусиль в пошуках зниклих без вісті.
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