Порошенко вимагає, щоби всіх заручників повернули додому до Різдва

Про це Порошенко заявив сьогодні на зустрічі з керівниками силових відомств, повідомляє "Сегодня".

"Вимагаю чіткої, скоординованої роботи між Службою безпеки і Міністерством закордонних справ щодо прискорення повернення наших додому. Завдання ставиться таке, що до Різдва усі, хто є у списках, а їх сьогодні понад 600, повинні повернутися додому", - підкреслив Порошенко.

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Він також зазначив, що СБУ повинна докласти більше зусиль в пошуках зниклих без вісті.