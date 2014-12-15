Українські канали відновлять мовлення на Донбасі за допомогою мобільних ретрансляторів

Нарада була проведена за участі зовнішнього консультанта Міноборони від Українського кризового медіа-центр, гендиректора Концерну телерадіомовлення, голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голови Держкомтелерадіо та керівника Антитерористичного центру при СБУ.

На нараді обговорювались питання підготовки відновлення трансляції сигналу український телевізійних каналів на тимчасово окупованій території, зокрема в містах Алчевськ, Горлівка, Донецьк, Луганськ та інших тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу.

Учасники наради розробили план захисту пересування ретрансляторів з боку Міністерства оборони України та напрацювали логістичну схему розповсюдження друкованих засобів масової інформації в зоні АТО та на тимчасово окупованій території.

"Найближчим часом ми маємо забезпечити право мешканців Донецька і Луганська отримувати об’єктивну інформацію та дізнаватись офіційну позицію влади щодо важливих питань та подій, які відбуваються в державі, з українських ЗМІ. Це першочергове завдання, яке стоїть на порядку денному по забезпеченню відновлення територіальної цілісності України ", - зазначив Юрій Стець.