Лавров вважає, що за допомогою санкцій хочуть змінити режим в Росії
17:29, 16 грудня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що за допомогою санкцій робиться спроба дестабілізації і зміни режиму в Росії.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у інтерв'ю телеканалу «Франс 24».
«У мене є дуже серйозні причини вважати, що це так і є», - сказав Лавров, коментуючи думки, що за допомогою санкцій робиться спроба дестабілізації та зміни режиму в Росії.
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За його словами, деякі політики навіть не приховують цього.
Раніше Сергій Лавров назвав президента України Петра Порошенка «найкращим шансом для України» і запевнив, що складнощів в контактах між керівництвом двох країн немає.
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