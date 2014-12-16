Лавров вважає, що за допомогою санкцій хочуть змінити режим в Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у інтерв'ю телеканалу «Франс 24».

«У мене є дуже серйозні причини вважати, що це так і є», - сказав Лавров, коментуючи думки, що за допомогою санкцій робиться спроба дестабілізації та зміни режиму в Росії.

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За його словами, деякі політики навіть не приховують цього.

Раніше Сергій Лавров назвав президента України Петра Порошенка «найкращим шансом для України» і запевнив, що складнощів в контактах між керівництвом двох країн немає.