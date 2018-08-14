Оприлюднено законопроект про нові "нищівні" санкції США проти Росії

В законопроекті зазначається, що Сполучені Штати не визнають анексії Росією Криму – за зразком Декларації 1940 року про невизнання анексії Радянським Союзом країн Балтії.

На сайті Конгресу США у вівторок опубліковано проект закону про посилення санкцій проти Росії, раніше внесений групою сенаторів від Республіканської та Демократичної партій на чолі з сенатором Ліндсі Гремом.

Як передає «Радіо Свобода», документ, озаглавлений "Закон про захист безпеки Америки від агресії Кремля", був розроблений незабаром після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня. Він містить як політичні заяви, так і перелік конкретних заходів, які законодавці пропонують прийняти у відповідь на дії Росії.

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У законопроекті йдеться, що Сполучені Штати не визнають анексії Росією Криму – за зразком Декларації 1940 року про невизнання анексії Радянським Союзом країн Балтії. Також документ забороняє адміністрації США робити кроки, спрямовані на вихід країни з НАТО.

В окремих розділах законопроекту на Росію покладається відповідальність за застосування хімічної зброї (мова йде про отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в британському Солсбері), за кібератаки та за втручання у вибори президента США в 2016 році, а також висловлюється думка, що Росія могла вчинити в Сирії військові злочини.

Законопроект передбачає, що через не більше 180 днів після його прийняття президент США повинен запровадити санкції проти "політиків, олігархів та інших осіб, які здійснюють нелегальну і корупційну діяльність в інтересах президента Російської Федерації Володимира Путіна". Санкції повинні бути введені і щодо членів сімей цих осіб і організацій, пов'язаних з Путіним.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня шість сенаторів з Республіканської і Демократичної партій США представили проект закону про посилення економічного, політичного і дипломатичного тиску на Російську Федерацію шляхом введення санкцій.

"Наша мета полягає в тому, щоб змінити статус-кво і ввести нищівні санкції та інші заходи проти путінської Росії до того часу, поки він не припинить і не перестане втручатися у виборчий процес США, не зупинить кібератаки на інфраструктуру США, поки Росія не вийде з території України і не припинить всі зусилля щодо створення безладу в Сирії", - пояснив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

8 серпня в Держдепартаменті США заявили, що новий пакет обмежувальних заходів відносно Росії набуде чинності 22 серпня.