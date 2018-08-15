Завершено розслідування у справі щодо 30 підозрюваних податківців часів Януковича

За результатами розслідування кримінального провадження щодо працівників податкових органів та учасників злочинної організації колишнього президента України Віктора Януковича досудове розслідування закінчено стосовно 30 підозрюваних.

Як повідомляє прес-служба Головної військової прокуратури, внаслідок вчинених злочинних дій державі спричинено збитки на суму понад 104 млрд грн, слідство здобуло достатні докази для повідомлення про підозру 57 особам, серед яких - 50 податківців.

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"На теперішній час досудове розслідування закінчено стосовно 30 підозрюваних, з яких дві особи за результатами судового розгляду отримали обвинувальні вироки, стосовно однієї особи провадження закрито внаслідок її смерті, ще 27 підозрюваним та 54 їхнім адвокатам 14 березня 2018 надано доступ до матеріалів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ознайомлення сторони захисту триває, проте троє підозрюваних і третина захисників до ознайомлення досі не приступили.

"Після закінчення цієї стадії обвинувальні акти будуть спрямовані до суду. Місцеперебування ще 27 осіб встановлюється, їх оголошено у розшук", - запевнили у відомстві.

Також повідомляється, що під час розслідування 20 підозрюваних за клопотанням слідчих та рішенням суду перебували під вартою, а щодо інших семи - суд обрав запобіжний захід у вигляді застави на загальну суму 77 млн грн (з наступним зменшенням її розміру на суму близько 22 млн грн).

"Після завершення встановленого законом максимального строку тримання під вартою, викликаного тривалим ознайомленням підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами провадження, судом було прийнято рішення про заміну підозрюваним раніше обраного запобіжного заходу", - заявили у прокуратурі.

Наголошується, що всього в рамках цього провадження проведено понад 3000 слідчих дій: понад 900 обшуків, майже 600 тимчасових доступів до речей та документів, понад 700 оглядів вилученого майна та документів, понад 800 допитів свідків, призначено та проведено близько 20 судових експертиз.

При цьому, для забезпечення відшкодування збитків державі у ході розслідування було арештовано 40 будинків, понад 100 квартир, понад 90 земельних ділянок, понад 130 нежитлових приміщень, понад 160 транспортних засобів, 1000 вагонів, корпоративні права номінальною вартістю понад 500 млн грн. Крім того, вилучено грошові кошти в сумі 4,4 млн доларів, 9,8 млн грн, 7,2 тис євро, 30 тис рублів, також арештовано грошові кошти на рахунках в сумі 5 млн доларів.

"Загалом у вказаному провадженні накладено арешт на майно на загальну суму 4 млрд 889 млн 360 тис. 275 грн, у тому числі вилучено грошей і цінностей для забезпечення відшкодування збитків на суму 1 млрд 708 млн 505 тис. грн" – додали у відомстві.

Також зазначається, що наразі держагентству АРМА вже передано 50 об’єктів нерухомості, 3 поверхи офісних приміщень, 22 транспортні засоби, корпоративні права юридичних осіб на суму понад 500 млн грн.

Проте, як зауважили в прокуратурі, підозрювані та їхні захисники активно використовують право на оскарження рішень про накладення арешту на майно у різних судових інстанція по одному й тому самому об’єкту неодноразово.

"У разі задоволення таких скарг судом прокурор за вимогами чинного законодавства позбавлений можливості оскарження прийнятого рішення. Таким чином, захист інтересів держави у кримінальному провадженні суттєво ускладнено законодавцем", - пояснили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики у ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 нинішні та колишні керівники податкової служби.

Спецоперація проводилась у рамках розслідування злочинів, вчинених колишніми керівниками та їхніми заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів - державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

Зазначалося, що внаслідок такої діяльності особи з оточення екс-президента Януковича і тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків на майже 96 млрд грн.