"Кремль бреше": Геращенко жорстко відреагувала на відповідь Москви щодо помилування Сенцова

Перший віце-спікер нагадала, що ні Надія Савченко, ні Ахтем Чийгоз, ні Ільмі Умеров особисто не просили Путіна про помилування.

Для того, щоб президент РФ звільнив Олега Сенцова, особисте звернення політв'язня з клопотанням про помилування не є обов’язковою умовою.

Про це написала перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко на сторінці в Facebook, коментуючи відповідь з адміністрації Путіна на листа матері Сенцова з проханням помилувати сина.

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"Кремль бреше! Надія Савченко не просила про помилування! Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. І нічого, спрацювало, бо то був кремлівський сценарій. Відсутність особистої челобітноі не завадила Путіну помилувати Надію", - нагадала Геращенко.

"Кремлівські нелюди, циніки, вбивці. Путін знає, що Олег ніколи не напише челобітну. РФ реалізовує сценарій повільного вбивства Олега... У мами Сенцова в неділю був день народження. Вона чекала найбільший подарунок - повернення сина. Отримала мерзотного листа з Кремля", - заявила перший віце-спікер.

Вона додала, що також ані Ахтем Чийгоз, ані Ільмі Умеров не писали ніяких прохань про помилування.

Як повідомляв УНІАН, управління із забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ надіслало відповідь матері українського політв'язня Людмилі Сенцовій на її прохання помилувати сина.

У Путіна заявили, що для початку процедури помилування українського політв'язня Олега Сенцова він має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

Також в АП РФ зазначили, що остаточне рішення про помилування ухвалює президент Росії.

13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Це клопотання було написано 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова ФСБ РФ у Криму затримала навесні 2014 року, у серпні 2015 року його засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів та ув'язнено в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.