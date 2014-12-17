Президент пообіцяв децентралізацію влади в Україні в наступному році

Президент України Петро Порошенко прогнозує набуття чинності реформи місцевого самоврядування в країні, котра передасть владні повноваження з Києва на місця, у 2015 році.

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"У наступному році", сказав він, відповідаючи на запитання журналіста щодо реформи.

Порошенко не виключив, що запропонує парламенту створити спеціальну конституційну комісію для цієї реформи. "В її роботі були би залучені експерти та науковці та процес супроводжувався би широкою публічною дискусією", - сказав він.

Президент зазначив, що після зміни Конституції відбулися б вибори до місцевих органів влади, котрі одразу б отримали більші повноваження.

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"Завдяки цьому не треба буде їздити до Києва, аби щось вирішити", - сказав Порошенко.

Він також відзначив, що взяв для себе за приклад успішної реформи місцевого самоврядування, котрий хоче ввести в Україну, досвід Польщі.

"Я обрав для себе за взірцем польську модель державного устрою. Польща загалом для нас є прикладом", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Броніслав Коморовський раніше у цьому році неодноразово говорив, що польська влада готова поділитися з Україною своїм досвідом європейської інтеграції та в першу чергу в контексті реформи місцевого самоврядування.