У Криму ФСБ викрала і десять днів утримувала у СІЗО посадовця Генпрокуратури

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, 5 грудня на тимчасово окупованій території Криму невідомі особи зняли з потяга «Сімферополь - Київ» і вивезли в невідомому напрямку заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України, який відвідував матір у Бахчисараї. Тривалий часу місце його перебування було невідоме. Тільки 15 грудня стало відомо, що 10 днів він утримувався у слідчому ізоляторі Сакського відділу поліції, де на нього був складений протокол про начебто скоєне ним адміністративне правопорушення. При цьому до працівника української прокуратури застосовувався психологічний тиск, погрози та фізичне насильство.

У ГПУ зазначили, що у слідчому ізоляторі працівники ФСБ РФ із застосуванням поліграфа допитували прокурора, обвинувачуючи його в організації теракту наприкінці серпня, коли в машині працівника «республіканської прокуратури» знайшли вибухівку, а також стверджували, що він є шпигуном чи його посібником. Тільки після закінчення 10 днів арешту український прокурор був відпущений з незаконного утримання.

Читайте такожУ Криму ФСБ обшукує лікарню, де зберігають речі померлого кримськотатарського письменника«У зв’язку з цим, а також іншими схожими випадками, як на тимчасово окупованій території півострова Крим, так і в східних областях України, та в умовах посилення соціальної напруги генеральний прокурор України Віталій Ярема доручив управлінню внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури вжити всіх необхідних заходів для забезпечення захисту працівників органів прокуратури від незаконного втручання у їхню службову діяльність, а також фізичного захисту працівників та членів їхніх сімей», - повідомили у прес-службі.

За час проведення антитерористичної операції постраждали 17 працівників прокуратури, троє з них загинули від рук терористів.