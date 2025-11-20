Гарантія США захистити Київ від Путіна не заслуговує на довіру, оскільки шанси на її виконання вкрай малі.

США підготували новий "мирний план" щодо війни в Україні, який передбачає численні поступки з боку Києва. Однак, як пише оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс, головне питання полягає в тому, чи витримає цей план зіткнення з реальністю, і для скепсису є вагомі підстави.

За даними ЗМІ, очікується, що українська армія буде виведена з усього Донбасу, а чисельність і боєздатність української армії скоротяться. Від Росії також очікують поступок. План Трампа, вочевидь, зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій і Херсонській областях. Крім того, Україні можуть бути запропоновані свого роду гарантії оборони США в обмін на поступки щодо її власного військового потенціалу.

"Мета такої гарантії проста: пом'якшити заперечення України щодо інших пунктів плану і утримати Росію від відновлення війни у зручний для неї час", - зазначає аналітик.

Водночас з українського боку, поступки, на які очікує адміністрація Трампа, є політично токсичними і безпосередньо впираються в їхні червоні лінії:

"Американці можуть стверджувати, що, з огляду на розвиток подій, втрата Покровська Україною - лише питання часу. Але українці неминуче вважатимуть подібні прогнози небезпечними, пораженськими і неповажними до жертв своєї армії. Якщо українці так чутливі до Покровська, можна тільки уявити, що вони мають на увазі, говорячи про втрату всього Донбасу".

"Втішний приз" для України

Пропозиція Трампа про гарантії безпеки США в якості свого роду "втішного призу" для України також більш ніж дивна, - зазначає аналітик.

По-перше, це суперечить усій ідеї Трампа про те, що він відмовляється від зобов'язань із гарантування безпеки, які не слід вимагати від американських військових. Фактично, така схема суперечить принципу "Америка насамперед".

"По-друге, чим включення України під американську парасольку безпеки відрізнятиметься від пропозиції Києву членства в НАТО - рішення, якого адміністрації США, що змінювали одна одну, уникали два десятиліття, оскільки це неминуче розлютить Росію і потребуватиме одностайного рішення всередині альянсу?", - зазначає він.

Деякі члени НАТО можуть навіть виступити проти гарантій безпеки США, побоюючись, що Трамп і його наступники очікуватимуть від них допомоги в захисті України в разі нового погіршення ситуації. Своєю чергою, росіяни, найімовірніше, розглядатимуть гарантії безпеки США як щось таке, що саме по собі не має значення.

Також незрозуміло головне: чи будуть гарантії безпеки США для України щось означати і чи зможуть американці забезпечити їхнє виконання, наголошує Петреус:

"Адміністрації Байдена і Трампа розходилися в думках щодо багатьох питань, але обидві дотримувалися позиції, що не варто вплутуватися у звичайний конфлікт із найбільшою ядерною державою світу тільки заради захисту України".

Мирний план США - що відомо

Як писав УНІАН, західні ЗМІ повідомили, що США і Росія розробили новий проєкт мирної угоди між Україною і РФ. "Мирний план" налічує загалом 28 пунктів і передбачає зокрема роззброєння України, передачу Донбасу під контроль РФ, надання російській мові та російській церкві офіційного статусу в Україні.

При цьому лінію фронту на Запоріжжі та Херсонщині буде заморожено, але деякі території агресор все ж поверне Україні.

