Офіційні особи США і Росії таємно розробили новий план припинення війни в Україні, який вимагатиме від неї відмови від територій і серйозного скорочення чисельності ЗСУ.
Проєкт плану включає заходи, які нададуть Росії безпрецедентний контроль над військовим і політичним суверенітетом України, пише видання The Guardian.
"Цей план, ймовірно, буде сприйнятий у Києві як капітуляція", - підкреслило видання.
Видання деталізувало, що план вимагатиме від України віддати Донбас Росії, а ще вдвічі скоротити чисельність своїх збройних сил. Журналісти зазначили, що раніше президент України Володимир Зеленський називав ці умови нездійсненними.
Серед інших умов - обмеження військової допомоги США та категорій озброєнь, що використовуються українськими військовими.
Видання зазначило, що Білий дім неодноразово заявляв про свою близькість до угоди між РФ і Україною, але всі спроби американців провалилися через те, що від Києва вимагали піти на безпрецедентні поступки Кремлю.
"Можливі мирні переговори в останні місяці практично зайшли в глухий кут через максималістські вимоги Росії. Незважаючи на заяви Кремля про свою відкритість до переговорів про припинення війни, Москва не продемонструвала готовності знизити свої далекосяжні вимоги", - написало видання.
"Мирний план" США і РФ щодо України
Учора стало відомо, що Білий дім таємно консультується з російською владою, розробляючи новий план з припинення війни в Україні.
Цей план включає 28 пунктів, а сам документ можна розділити на 4 категорії.
Сьогодні вранці стало відомо, що президент США Дональд Трамп уже схвалив цей план, за яким чиновники Білого дому консультувалися з росіянами.