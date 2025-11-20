Цей, так званий мирний план, надасть РФ безпрецедентний контроль над військовим і політичним суверенітетом України.

Офіційні особи США і Росії таємно розробили новий план припинення війни в Україні, який вимагатиме від неї відмови від територій і серйозного скорочення чисельності ЗСУ.

Проєкт плану включає заходи, які нададуть Росії безпрецедентний контроль над військовим і політичним суверенітетом України, пише видання The Guardian.

"Цей план, ймовірно, буде сприйнятий у Києві як капітуляція", - підкреслило видання.

Видання деталізувало, що план вимагатиме від України віддати Донбас Росії, а ще вдвічі скоротити чисельність своїх збройних сил. Журналісти зазначили, що раніше президент України Володимир Зеленський називав ці умови нездійсненними.

Серед інших умов - обмеження військової допомоги США та категорій озброєнь, що використовуються українськими військовими.

Видання зазначило, що Білий дім неодноразово заявляв про свою близькість до угоди між РФ і Україною, але всі спроби американців провалилися через те, що від Києва вимагали піти на безпрецедентні поступки Кремлю.

"Можливі мирні переговори в останні місяці практично зайшли в глухий кут через максималістські вимоги Росії. Незважаючи на заяви Кремля про свою відкритість до переговорів про припинення війни, Москва не продемонструвала готовності знизити свої далекосяжні вимоги", - написало видання.

"Мирний план" США і РФ щодо України

Учора стало відомо, що Білий дім таємно консультується з російською владою, розробляючи новий план з припинення війни в Україні.

Цей план включає 28 пунктів, а сам документ можна розділити на 4 категорії.

Сьогодні вранці стало відомо, що президент США Дональд Трамп уже схвалив цей план, за яким чиновники Білого дому консультувалися з росіянами.

