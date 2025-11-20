Саме щодо цього плану американські чиновники таємно консультувалися з російською стороною. При цьому українці жодної участі в розробці плану не брали.

Президент США Дональд Трамп уже схвалив план закінчення війни між РФ і Україною, який складається з 28 пунктів, і щодо якого чиновники Білого дому консультувалися з росіянами.

Саме цей план високопоставлені представники адміністрації Трампа потай розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим та українськими офіційними особами, повідомило NBC News джерело в Білому домі.

За словами чиновника, план розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф, віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять президента Джаред Кушнер.

Відео дня

"План спрямований на надання обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення міцного миру. Він включає в себе те, чого Україна хоче і чого потребує для досягнення міцного миру", - повідомив NBC News високопоставлений представник.

Інших подробиць плану чиновник розкривати не став, лише зазначив, що документ все ще потребує обговорення з Україною і РФ. Водночас три офіційні особи США повідомили NBC News, що рамки плану ще не представлено українській владі, і що строки завершення роботи над проєктом документа збіглися з візитом делегації армії США в Україну.

"Припинення складної і смертоносної війни в Україні вимагає широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями. Досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на важкі, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо список потенційних ідей щодо припинення війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін", - прокоментував Рубіо на X.

"Зусилля США з відновлення мирних переговорів набирають обертів, хоча Кремль не продемонстрував жодних ознак зміни своїх умов припинення війни і применшив значення повідомлень ЗМІ про те, що США працюють над мирним планом із 28 пунктів", - зазначило видання.

Джерела видання зазначили, що Україна не брала участі в розробці цього плану, а була проінформована про загальні риси плану, але не була поінформована докладно і не отримувала будь-яких пропозицій.

Водночас союзник Трампа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив NBC News, що не знав про цей план.

"Але я скажу ось що: сподіваюся, що жодного плану немає - жоден план не спрацює, поки Путін не повірить у серйозність наших намірів продовжувати надавати Україні більш масштабну військову допомогу", - прокоментував Грем.

У зв'язку з цим видання нагадало, що попередні спроби щодо закінчення війни під керівництвом Віткоффа також не включали Україну і провалилися.

"Мирний план" США-РФ щодо України

Учора видання Axios опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що адміністрація Трампа таємно консультується з РФ під час розроблення нового плану з припинення війни в Україні.

Тоді повідомлялося, що план складається з 28 пунктів і високопоставлений російський чиновник заявив, що з оптимізмом дивиться на документ.

Видання також повідомляло, що умовно план можна розділити на 4 категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та відносини США з РФ і Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: