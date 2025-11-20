Росіяни намагаються глушити військові супутники західних країн.

Російська загроза в космосі наростає. Москва та Пекін здійснюють набагато більше актів військового глушіння в космосі, ніж вважалося раніше. Про це йдеться у розслідуванні, проведеному низкою німецьких ЗМІ, пише Tagesschau.

"Те, що відбувається в космосі, може мати величезні наслідки для життя на Землі. Зараз навколо Землі обертається понад 10 000 супутників, переважно цивільних. Якщо важливі системи вийдуть з ладу, наслідки будуть негайними: для навігації, банківських переказів чи прогнозів погоди. І особливо для військових конфліктів", – йдеться у публікації.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно у публічній заяві зізнався, що два супутники, якими користуються німецькі військові, наразі відстежуються двома російськими розвідувальними супутниками. За його словами, Росія та Китай "стрімко розширили" свої можливості ведення космічної війни за останні роки.

Журналістське розслідування показало, що за останні місяці в космосі сталося безліч інших інцидентів військового характеру. З квітня 2023 року неодноразово спостерігалися помітні зближення російських супутників із супутниками Бундесверу на відстань, достатню для перехоплення сигналів.

В іншому інциденті, що стався цього літа, Росія глушила німецький військовий супутник з наземної станції. Це призвело до кількагодинних перебоїв у зв'язку німецького супутника. На запит журналістів Збройні сили Німеччини підтвердили, що таких випадків глушіння останнім часом стало багато.

"Ми під загрозою. Росія має можливість реально загрожувати нам і суттєво порушувати нашу роботу в космосі", – заявив журналістам командувач Космічного командування Збройних сил Німеччини генерал-майор Міхаель Траут.

Звичайно, не лише німецькі супутники під прицілом росіян. Нещодавно керівник Британського космічного командування повідомив, що Росія намагається фактично щотижня порушувати військову діяльність Великої Британії: "Ми бачимо, як Росія відносно регулярно глушить наші супутники", – сказав він BBC. Президент Франції Еммануель Макрон кілька днів тому заявив, що космос став "полем бою".

Співрозмовники журналістів у сфері безпеки заявили, що деякі космічні можливості Росії можуть виглядати дещо застарілими, але продемонстрована Москвою готовність до військової ескалації, як наприклад агресія в Україні, викликає занепокоєння.

Китай теж поводиться агресивно

Розслідування виявило, що Китай також стежить за німецькими супутниками. Наприклад, наприкінці липня китайський супутник наблизився до супутника Збройних сил Німеччини на відстань 120 кілометрів – достатньо, щоб перехоплювати сигнали.

В Бундесвері заявили, що Китай має "дуже амбітну космічну програму" та "неодноразово демонстрував можливості на орбіті". Зокрема Пекін постійно розробляє та випробовує можливості для "знищення супутників за допомогою наземних систем зброї, а також супутників".

Кілька років тому галасу наробила історія, коли Китай зміг скинути з орбіти один свій супутник, використавши для цього інший.

Російська і китайська загроза в космосі: останні новини

Як писав УНІАН, Китай стрімко нарощує свої військові космічні спроможності й, за оцінкою командувача Космічних сил США Дугласа Шісса, стає головною загрозою для американських активів у космосі. За його словами, китайці формують "ланцюг знищення" для ураження сил США на величезних відстанях та активно розвивають протикосмічні системи.

Також ми розповідали, що Росія постійно намагається глушити британські військові супутники та активно стежить за космічними ресурсами Великої Британії. За словами очільника Космічного командування Пола Тедмана, британські супутники разом із апаратами інших країн НАТО залишаються уразливими до російських спроб глушіння, засліплення чи маніпулювання їхнім сигналом.

