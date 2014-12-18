Співавтор "законів 16 січня" Олійник, якого розшукує ГПУ, розповів про своє життя в Ялті

Колишній депутат від "Партії регіонів" Володимир Олійник, якого на початку грудня Генпрокуратура оголосила в розшук, перебуває у Москві, де він і зустрівся з кореспондентом ТСН.

У столиці Росії Олійник знаходиться близько місяця, а мешкає у Ялті, там винаймає квартиру і "приглядає" за нерухомістю своїх екс-колег, які з відомих причин не можуть наразі пересікати український кордон.

До України екс-регіонал обіцяє повернутись, але не за нинішньої влади, яку зі сміхом називає "хунтою". Олійник впевнений, що на ньому влаштують показове судочинство за те, що голосував за "драконівські закони". Закони, прийняті ручним голосуванням у Раді 16 січня 2014 року, екс-нардеп не вважає диктаторськими і запевняє, що вони відповідають всім європейським нормам.

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"Як тільки там буде правосуддя і люструють усіх суддів, бо я зараз повернусь, піду в суд, того суддю будуть мордувати, щоб діяв в інтересах влади", - виказує свої побоювання розшукуваний прокуротурою екс-депутат.

Оголошення про підозру у організації незаконного процесу голосування за "диктаторські закони" було винесене Володимиру Олійнику лише 1 грудня, після складання народними депутатами України VIІ скликання своїх повноважень. Перед тим згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності ВРУ не давала.