Калєтнік і Олійник оголошені в розшук за фальсифікацію голосування за «закони 16 січня»

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ складено повідомлення про підозру Калєтніку та Олійнику, які 16 січня 2014 року, наперед підготувавши протоколи засідання лічильної комісії та зазначивши у них результати ще не проведеного голосування, організували завідомо незаконний процес голосування у Верховній Раді за дев’ять законів, які суттєво обмежували конституційні права та свободи громадян і в подальшому отримали назву «диктаторських».

Раніше Генеральною прокуратурою вже здійснювались спроби притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності, однак відповідної згоди на це Верховна Рада не дала.

1 грудня цього року Калєтніку та Олійнику було винесено повідомлення про підозру, що стало можливим лише після складання народними депутатами України VIІ скликання своїх повноважень.

Після обрання нового складу Верховної Ради та припинення депутатських повноважень Олійника та Калєтніка слідчі змогли самостійно скласти відповідні повідомлення про підозру.

Проте, у зв’язку з перебуванням підозрюваних за межами України, слідчим оголошено їх розшук, а Печерським районним судом Києва за результатами розгляду клопотань Генпрокуратури надано дозвіл на їх затримання.

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Дії колишніх депутатів слідством кваліфіковано як зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службове підроблення (ч. 2 ст. 366) Кримінального кодексу, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

На даний час вживаються заходи, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2014 року на той час провладні фракції парламенту VIІ скликання ухвалили "в ручному режимі" ряд законів, що обмежували конституційні права і свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала бійців спецпідрозділу МВС "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.