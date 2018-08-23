Вистраждана свобода має гіркий присмак: Клімкін відреагував на загибель п'яти бійців на Донбасі

"В переддень 27-ї річниці української незалежності на донбаському фронті полягло п’ятеро наших воїнів", - написав Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна ворога переможе, а полеглих воїнів не забуде. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

Є свята - просто свята. А є свята, які мають свою особливу ціну. Сьогодні, в переддень 27-ї річниці української незалежності, на донбаському фронті полягло п’ять наших воїнів. Вистраждана свобода має гіркий присмак. Не забудемо, переможемо! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 23, 2018

"Є свята - просто свята. А є свята, які мають свою особливу ціну. Сьогодні, в переддень 27-ї річниці української незалежності, на донбаському фронті полягло п’ятеро наших воїнів. Вистраждана свобода має гіркий присмак. Не забудемо, переможемо!" - написав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час боїв на Донбасі загинули п'ятеро військовослужбовців, семеро дістали поранення. Водночас в ході бойових дій знищено 12 російських окупантів, ще 17 - поранено.