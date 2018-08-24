Україна і Британія обговорили перспективи спільного виробництва зброї

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала міністру з питань оборони Великої Британії графу Хоу за допомогу Україні в оборонному плануванні, розвитку бойових можливостей Збройних сил, підготовку українських військовослужбовців.

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе і заступник голови Палати лордів, державний міністр з питань оборони Великої Британії граф Хоу (Фредерік Річард Пенн Керзон) обговорили перспективи спільного виробництва зброї та військової техніки на території України за участі британських компаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, зустріч посадовців відбулась сьогодні у Києві.

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«Ми вважаємо, що українсько-британське військово-технічне співробітництво, особливо в галузі виробництва високотехнологічної зброї, має значний потенціал», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Співрозмовники зазначили, що співробітництво України з НАТО залишається наріжним каменем національної безпеки України.

Державний міністр граф Хоу висловив упевненість, що результати останнього саміту НАТО у контексті євроатлантичних прагнень України є надзвичайно позитивними для України та союзників.

Віце-прем’єр-міністр подякувала за те, що політичний та військовий діалог двох країн залишається надійним, за допомогу Україні в оборонному плануванні, розвитку бойових можливостей Збройних сил, підготовку українських військовослужбовців, а також участь британських десантників у параді на честь 27-ї річниці Незалежності України.

Окремо вона подякувала уряду Великої Британії за рішення про продовження до 2020 року операції "ОРБІТАЛ", розпочатої у 2015 році, та розширення підготовки українських військових до оперативного рівня. Наразі 100 інструкторів Збройних сил Британії в рамках операції проводять навчання українських військових за напрямами підготовки штабних офіцерів, польової медицини, артилерійських, саперних та інформаційних операцій, безпеки польотів, військової розвідки, логістики, тактики ведення бою в міських умовах, виживання тощо. Вже проведено понад 120 курсів, на яких підготовлено понад 7 тис. військовослужбовців ЗСУ, з яких понад 700 – інструктори.

За словами віце-прем’єр-міністра, не менш важливим для України є продовження навчальних програм для українських військових у британських оборонних навчальних закладах. З 2014 року 35 українських офіцерів завершили річні програми, і українська сторона сподівається, що їх стане більше. З 2014 року для забезпечення першочергових потреб Збройних сил України британська сторона надала матеріально-технічну допомогу ЗСУ на загальну суму понад 5 млн дол. США.

Климпуш-Цинцадзе також висловила вдячність уряду Великої Британії у сприянні проведення реформ в оборонно-безпековій сфері України, зокрема відзначивши вагомий внесок британського радника високого рівня генерала Ніка Паркера.

Сторони також обговорили дієвість санкцій проти Росії та хід імплементації Мінських домовленостей. Крім того, було обговорено проблематику з реагування та прогнозування гібридних загроз, інформаційного впливу та кібератак.