У РФ прокоментували можливе розірвання договору про дружбу з Україною

У Держдумі РФ заявили, що договір про дружбу між Україною і Росією безглуздий і "особливих наслідків" після його розірвання не буде.

У Державній думі РФ прокоментували наміри України розірвати в односторонньому порядку Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією.

За словами голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леоніда Калашникова, договір про дружбу між Україною і Росією безглуздий і "особливих наслідків" після його розірвання не буде, передають російські "Известия".

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"Наслідків ніяких особливих реальних практичних не буде. З іншого боку, морально-політичних не буде зобов'язань у Росії здійснювати ті чи інші угоди", - сказав Калашников.

За його словами, для розриву угоди одна зі сторін повинна заявити про це до кінця жовтня, тоді договір не буде продовжено.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом українська сторона підготує пакет документів для розірвання в односторонньому порядку Договору про дружбу з Росією.