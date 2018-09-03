У Франції і Німеччині заявляють, що вбивство Захарченка не повинне зірвати переговори у "нормандському форматі"

У Німеччині наголосили, що треба уникнути напруження після вбивства ватажка бойовиків у Донецьку.

У Франції і Німеччині заявляють, що вбивство ватажка контрольованих Росією бойовиків Олександра Захарченка не повинне призвести до зриву переговорів у "нормандському форматі" за участі України, Франції, Німеччини та Росії.

Читайте такожУ Путіна заявили, що після ліквідації Захарченка "складно про щось говорити" з Україною в "нормандському форматі"

Як повідомляє Reuters, у Франції та Німеччині заявили, що вбивство Захарченка зробило мирний процес на Донбасі більш терміновим.

"Останні події на сході України не ставлять під сумнів ані зобов'язання сторін за Мінськими угодами, ані доречність зустрічей у "нормандському форматі" за участі Німеччини, Франції, Росії та України", - заявив речник Міністерства закордонних справ Франції.

"Саме коли виникає напруження, переговори мають бути проведені у доброму дусі", - заявили в МЗС Франції.

Своєю чергою речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив: "Першочергове значення має те, щоби зараз уникнути загострення".

Він додав, що вбивство ватажка бойовиків не повинно зірвати мирний процес.

Зайберт наголосив, що Німеччина буде підтримувати чотиристоронні переговори у Нормандскьому форматі.

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неможливість ведення переговорів у «нормандському форматі» після ліквідації Захарченка.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про розгляд можливості зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» у Нью-Йорку у другій половині вересня в рамках засідання Генеральної асамблеї ООН.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключили причетності до вбивства російських спецслужб, для яких одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

2 вересня Захарченка поховали в Донецьку на кладовищі «Донецьке море». Там же поховано ліквідованих ватажків бандформувань «ДНР» «Гіві» і «Моторолу».

Сьогодні, 3 вересня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що після ліквідації ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка «складно про щось говорити» з Україною в «нормандському форматі», але це не означає, що Росія виходить з Мінських угод