Україна слідом за ЄС може скасувати перехід на літній і зимовий час
Якщо Європейський Союз відмовиться від переведення годинників, то Україна слідом теж може ухвалити таке рішення. Про це повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
У відомстві зазначили, що Україна взяла курс на євроінтеграцію, а значить повинна імплементувати європейське законодавство.
"У разі ухвалення ЄС рішення про скасування переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів України про можливість внесення відповідних змін до порядку", – йдеться в повідомленні міністерства.
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У Мінекономрозвитку додали, що економічне обґрунтування щорічного переходу на літній час і інформація про зменшення споживання електроенергії при переведенні годин у відомстві відсутні.
Нагадаємо, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Євросоюз може скасувати переведення годинників на літній і зимовий час.
Він зазначив, що відповідне рішення буде ухвалене після онлайн-опитування, більшість учасників якого виступили за скасування переведення годинників. Цю пропозицію підтримали 80% з 4,6 млн респондентів.
В Україні переводити час на годину вперед влітку почали в 1981 році разом з іншими республіками СРСР.