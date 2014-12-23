Рада розглядає бюджет-2015 та скасування позаблоковості (пряма трансляція)

09:56, 23 грудня 2014
Політика
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Сьогоднішнім порядком денним засідання Верховної Ради передбачається розгляд законопроектів щодо держбюджету-2015, повноважень РНБО та скасування позаблокового статусу України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, йдеться про ініціативу затвердити спеціальну процедуру розгляду і прийняття проекту закону про державний бюджет України на 2015 рік, а також процедури розгляду законопроектів, що пов'язані з прийняттям державного бюджету на 2015 рік.

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Водночас саме представлення проекту закону про держбюджет-2015 відбудеться о 12.30.

Крім того, сьогодні в другому читанні розглядатиметься президентський законопроект про внесення змін до закону “Про Раду національної безпеки і оборони України” щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони (№1343).

У першому читанні розглядатимуться два законопроекти, які стосуються внесення змін до деяких законів щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України (№1014), а також щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості (№1014-3).

В той же час представниця апарату ВР зняла з дошки, де зазвичай вивішується порядок денний та розклад засідань комітетів парламенту, сьогоднішній порядок денний засідання. Вона зауважила, що до порядку денного мають вноситися певні зміни.

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