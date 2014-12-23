Лавров назвав відмову України від позаблокового статусу "контрпродуктивною"

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам глава МЗС Сергій Лавров, зазначивши, що для виходу з кризи необхідно налагодити діалог з південним сходом країни.

"Це контрпродуктивно. Це тільки нагнітає конфронтацію і створює ілюзію, що шляхом прийняття таких законів можна врегулювати глибоку внутрішньодержавну кризу в Україні", - вважає він.

"Немає іншого шляху, як конституційна реформа за участю всіх регіонів, усіх політичних сил України, здатних поставити правильний тон", - вважає Лавров.

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За його словами, в квітні поточного року керівництво України підписалося під зобов'язанням розпочати таку реформу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, Верховна Рада України прийняла президентський Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості» (№1014-3). За це рішення проголосували 303 народних депутатів з 369, зареєстрованих у сесійній залі.

У НАТО заявили, що поважають рішення Верховної Ради скасувати позаблоковий статус України і підтвердили, що Україна може бути членом організації у разі, коли виконає необхідні вимоги і якщо цього захоче.