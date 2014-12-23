ЗМІ: Британія виділить Україні близько 1 млн фунтів на реформи

Основний проект програми спрямований на поліпшення системи управління, підвищення прозорості влади в Україні, а також боротьбу з корупцією. Крім того, передбачається сприяння реалізації економічних реформ з акцентом на поліпшення бізнес-клімату.

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"Бюджет на фінансування проекту передбачається в рамках між 100 і 200 тисячами фунтів стерлінгів", - йдеться в документі, який цитує РИА Новости.

Реалізація проекту почнеться в квітні 2015 року і завершиться 31 березня 2016 року з можливістю продовження до липня 2016 року, "якщо проект буде визнаний успішним", - наголошується в документі.

Крім того, уряд Великобританії планує реалізувати ще чотири-п'ять проектів кожен з бюджетом в 100-200 тис. фунтів стерлінгів, що, в цілому складе близько 1 млн фунтів.

У коментарях до програми також пояснюється, що над проектами будуть також працювати активісти Майдану, деякі з яких стали консультантами українського уряду. "Все залежить від суті проекту. Однак слід уникати можливого конфлікту інтересів", - йдеться в документі.

В кінці листопада Великобританія опублікувала план, згідно з яким у 2014-2015 роках Лондон має намір виділити на різні проекти по врегулюванню конфлікту в Україні близько 1 млн фунтів стерлінгів ($1,5 млн).