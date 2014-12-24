"Вали домой, Вова": російському художнику світить 5 років тюрми за антипутінські плакати (фото)

Після ажіотажу у російських ЗМІ та численних погроз йому вдалося втекти до України – буквально за день до відкриття кримінальної справи, передає Радіо Свобода.

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"Коли такі речі висилають на телефон чи дзвонять, то не представляються. Я можу зрозуміти, що це не спеціально найняті люди, це звичайні люди, як їх називають «ватніки». На жаль, виявилось, що «народ і партія єдині». В цьому плані і вище керівництво країни, і середня ланка, і силові відомства, і прості люди – вони всі в єдиному пориві за таку «травлю»", - розповів художник.

За словами Мирзіна, проти нього порушили справу за 280 статтею, частиною другою.

"Це заклики до екстремізму із використанням телекомунікаційних мереж, тобто Інтернету. Ще хочуть «впаяти» статтю 282, це також повністю політична стаття, і ще чомусь реабілітацію нацизму. Де вони там її побачили, незрозуміло. Чи то у жуках колорадських, чи то у чому. Максимально загрожує 5 років. Але в моєму випадкові, тільки сів – зразу ж убили", - заявив художник.