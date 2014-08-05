Стрєлков замовив для бойовиків ватники - ЗМІ

Головний бойовик з терористичної організації "ДНР" Ігор Стрєлков замовив для терористів кілька тисяч курток-тілогрійок, повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело.

Як вважає джерело, це може свідчити про те, що бойовик планує продовжити бойові дії після закінчення літа.

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"На осінь "ДНР" замовлено кілька тисяч добротних радянських армійських ватників", - процитував російському агенству слова терориста Стрєлкова один з його заступників. Де саме були замовлені ватники, співрозмовник не уточнив.