Стрєлков замовив для бойовиків ватники - ЗМІ
16:02, 05 серпня 2014Політика
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Як вважає джерело, це може свідчити про те, що бойовик Стрєлков планує продовжити бойові дії після закінчення літа.
REUTERS
Головний бойовик з терористичної організації "ДНР" Ігор Стрєлков замовив для терористів кілька тисяч курток-тілогрійок, повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело.
Як вважає джерело, це може свідчити про те, що бойовик планує продовжити бойові дії після закінчення літа.
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"На осінь "ДНР" замовлено кілька тисяч добротних радянських армійських ватників", - процитував російському агенству слова терориста Стрєлкова один з його заступників. Де саме були замовлені ватники, співрозмовник не уточнив.
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