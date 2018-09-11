У БПП вважають, що євроінтеграційні зміни до Конституції убезпечать Україну від будь-яких проявів реваншу

Турбулентність в політичному житті країни не має стати приводом для ревізії зовнішньополітичного курсу України.

Закріплення в Основному законі держави курсу на європейську та євроатлантичну інтеграції убезпечить Україну від будь-яких проявів реваншу. На цьому народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка», голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз наголосила в коментарі одному з українських телеканалів.

«До ініціативи закріплення в Конституції європейського та євроатлантичного курсу України президент України Петро Порошенко йшов декілька років, вивчаючи досвід наших країн-партнерів та країн-сусідів. Зокрема, зараз я кажу про країни Балтії та Грузію. Адже кожна з цих країн внесла в свої основні закони відповідні зміни, які унеможливлюють будь-які прояви реваншу. З огляд на те, що президентські та парламентські вибори 2019 року принесуть величезну турбулентність в політикум та суспільство, ми маємо закріпити курс на ЄС та НАТО в нашому Основному законі. Будь-які турбулентності в політичному житті країни не мають стати приводом для реваншу», – заявила Ірина Фріз.

Політик висловила впевненість, що навіть під час першого голосування за направлення проекту закону до Конституційного суду, за це проголосує набагато більше, ніж необхідні для цього 226 народних депутатів: «Якщо Конституційний суд надасть роз’яснення в короткий термін, парламент, на наступній сесії, з 5 лютого, зможе розглядати цей законопроект в цілому. І тоді нам необхідна буде підтримка 300 парламентарів.

Впевнена, що всі демократичні сили розуміють цінність цього законопроекту і його ґрунтовність для побудови майбутнього української держави. Вважаю, що будь-які спекуляції на темі європейської та євроатлантичної інтеграції України мають одразу переводитися в публічну площину».