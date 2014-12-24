Ярема люстрував свого першого заступника скандального екс-прокурора Києва Герасим'юка

Генеральний прокурор України Віталій Ярема звільнив з посади першого заступника генпрокурора Миколу Герасим’юка за власним бажанням.

Про це повідомили УНІАН Управління зв`язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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В повідомленні зазначається, що відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом Генеральної прокуратури, Герасим’юк відповідав за організацію роботи Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, а також управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня на брифінгу Ярема зазначив, що в рамках закону про люстрацію з органів прокуратури звільнено 138 працівників.

Відповідаючи на запитання щодо перебування на посадах заступника генпрокурора Анатолія Даниленка та першого заступника генпрокурора, колишнього прокурора Києва Миколи Герасим'юка, Ярема сказав, що по відношенню до Даниленка було здійснено перевірку і порушень в його роботі не виявлено. Що стосується Герасим'юка, то відносно нього проводиться додаткова перевірка щодо можливості чи неможливості його перебування в органах прокуратури.

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Довідка УНІАН. 16 жовтня набув чинності Закон «Про очищення влади» (люстрацію). Закон визначає очищення влади (люстрацію) - як встановлену ним (законом) або рішенням суду заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Закон, зокрема, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року найвищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і щодо тих державних посадовців, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням.

Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років.