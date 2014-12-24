Пушилін: переговори у Мінську були "підготовчими"
23:02, 24 грудня 2014Політика
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Один з очільників терористичної "ДНР" Денис Пушилін, який брав участь в переговорах тристоронньої контактної групи у Мінську, заявив, що це була "підготовча зустріч"
REUTERS
Про це повідомляє "РИА-Новости".
"Відбулася важка підготовча зустріч, розкривати пункти і результати до проведення наступної зустрічі не зовсім коректно по відношенню до сторін... Дата і час наступної зустрічі поки що під питанням, стоїть на обговоренні", - сказав терорист Пушилін.
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Нагадаємо,зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську тривала близько п'яти з половиною годин. Учасники зустрічі роз'їхалися без коментарів.
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