Пушилін: переговори у Мінську були "підготовчими"

Про це повідомляє "РИА-Новости".

"Відбулася важка підготовча зустріч, розкривати пункти і результати до проведення наступної зустрічі не зовсім коректно по відношенню до сторін... Дата і час наступної зустрічі поки що під питанням, стоїть на обговоренні", - сказав терорист Пушилін.

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Нагадаємо,зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську тривала близько п'яти з половиною годин. Учасники зустрічі роз'їхалися без коментарів.