ГПУ хоче відновити систему військових судів
Генеральна прокуратура Україна виступає за відновлення системи військових судів.
Про це сказав генеральний прокурор Віталій Ярема під час зустрічі із військовими прокурорами, які від’їжджають до зони АТО в порядку ротації виконувати свої службові обов’язки, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.
Читайте такожЯрема просить збільшити фінансування прокуратури в 2015 році на 1 млрд гривень
«Мною підтримана ініціатива Головної військової прокуратури щодо необхідності розгляду питання відновлення системи військових судів у рамках судової реформи, проведення якої визначено главою держави як першочергове», - повідомив Ярема, пояснивши, що відсутність у суддів місцевих судів постійної судової практики та спеціальних знань з військового права призводить як до невиправданого збільшення строків розгляду проваджень щодо військових злочинів, так і до застосування невиправдано м’яких мір покарання за їх вчинення.
Він також підкреслив, що перед прокуратурою «постали непрості завдання, які потребують додаткових зусиль у забезпеченні законності на військових об’єктах та у військових формуваннях, насамперед в зоні АТО, швидкого та якісного розслідування військових злочинів».
Генеральний прокурор поінформував військових прокурорів про підготовку ряду законопроектів, зокрема про створення військової поліції, відновлення дисциплінарного арешту як засобу впливу у випадках грубого порушення військової дисципліни, посилення кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів.