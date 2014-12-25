ГПУ хоче відновити систему військових судів

Про це сказав генеральний прокурор Віталій Ярема під час зустрічі із військовими прокурорами, які від’їжджають до зони АТО в порядку ротації виконувати свої службові обов’язки, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

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«Мною підтримана ініціатива Головної військової прокуратури щодо необхідності розгляду питання відновлення системи військових судів у рамках судової реформи, проведення якої визначено главою держави як першочергове», - повідомив Ярема, пояснивши, що відсутність у суддів місцевих судів постійної судової практики та спеціальних знань з військового права призводить як до невиправданого збільшення строків розгляду проваджень щодо військових злочинів, так і до застосування невиправдано м’яких мір покарання за їх вчинення.

Він також підкреслив, що перед прокуратурою «постали непрості завдання, які потребують додаткових зусиль у забезпеченні законності на військових об’єктах та у військових формуваннях, насамперед в зоні АТО, швидкого та якісного розслідування військових злочинів».

Генеральний прокурор поінформував військових прокурорів про підготовку ряду законопроектів, зокрема про створення військової поліції, відновлення дисциплінарного арешту як засобу впливу у випадках грубого порушення військової дисципліни, посилення кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів.