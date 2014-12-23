Генпрокуратура просить МВС переглянути грифи секретності у справі про вбивство Гонгадзе

Генеральна прокуратура України виступає за відкритість судового процесу у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олександра Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, враховуючи її значний суспільний резонанс.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури з посиланням на генерального прокурора Віталія Ярему.

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Він пояснив, що розгляд цієї справи, яка знаходиться на розгляді в апеляційному суді Києва, у відкритому судовому засіданні ускладнюється наявністю в її матеріалах відомостей, що містять державну таємницю. Відповідно до чинного законодавства, прерогативу у здійсненні заходів щодо перегляду грифів секретності має лише той орган, де на даний час знаходяться матеріали справи, тому Генеральна прокуратура України звернулась з листом до голови апеляційного суду Києва про створення експертної комісії у складі представників апеляційного суду та відповідних відомств для вирішення питання про можливість перегляду грифів секретності, повідомив Ярема.

При цьому він запевнив, що Генеральна прокуратура висловила готовність направити своїх фахівців для участі в роботі цієї експертної комісії.

Також генпрокурор зазначив, що свого часу гриф секретності у кримінальній справі за обвинуваченням Пукача був наданий на підставі висновку експерта з питань таємниць Міністерства внутрішніх справ України.

У зв’язку з цим Генпрокуратура направила лист міністру внутрішніх справ України з пропозицією звернутися з ініціативою до вказаного суду щодо перегляду грифів секретності у вказаній кримінальній справі, заявив Ярема.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

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Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Потерпілий журналіст Олексій Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.